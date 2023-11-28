Günlük Burç Yorumları: 29 Kasım Çarşamba Oğlak Burcu Yorumu

Yayınlanma: 28 Kasım 2023 - 17:21

Güncelleme: 28 Kasım 2023 - 17:21

Oğlak burcu ve yükselen Oğlak burcu günlük yorumu:

Yakınlarınızdan destek göreceğiniz bir gün sevgili oğlaklar. İyi niyetine güvendiğiniz insanlara şans vermek ve onlardan akıl almak ilerlemenizi kolaylaştırabilir. Yalnız kalma takıntınızdan vazgeçmeli, birlikte hareket etmenin güzel taraflarını görebilmelisiniz.