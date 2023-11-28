Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 29 Kasım Çarşamba Oğlak Burcu Yorumu
Oğlak burcu ve yükselen Oğlak burcu günlük yorumu:
Yakınlarınızdan destek göreceğiniz bir gün sevgili oğlaklar. İyi niyetine güvendiğiniz insanlara şans vermek ve onlardan akıl almak ilerlemenizi kolaylaştırabilir. Yalnız kalma takıntınızdan vazgeçmeli, birlikte hareket etmenin güzel taraflarını görebilmelisiniz.
En Çok Okunan Haberler
-
- Hedefi belli oldu: 'Bunun için çalışıyor'
- Karapara işinde soruşturma derinleşiyor
- Gündeminde 'Terim Fonu' ve Dilan Polat var
- Melih Gökçek evini tahliye edecek
- AKP'den 'kriz' açıklaması
- Semih Kaya'nın ifadesi ortaya çıktı
- Özel'den tüm partilere 'işbirliği' çağrısı
- ‘Tarihi jeologdan dinlemeyeceğiz’
- 6 gollü maçta kazanan çıkmadı!
- Tayyargillere de soruşturma başlatıldı!