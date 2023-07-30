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Günlük Burç Yorumları: 31 Temmuz Pazartesi Oğlak Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 31 Temmuz Pazartesi Oğlak Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 30 Temmuz 2023 - 17:29

Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu günlük yorumu:

Sevgili oğlaklar, biraz duygusal ihtiyaçlarınıza odaklanmalısınız. Kendinizi mutlu edecek bir adım atmalısınız. Dış görünüşünüzle alakalı yenilikler yapmak için uygun bir gün. Kalıcı, sağlam, uzun vadeli ilişkilerin temeli bugün atılabilir.



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