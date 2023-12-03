Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 4 Aralık Pazartesi Oğlak Burcu Yorumu
Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu günlük yorumu:
Sevgili oğlaklar, girişim yaptığınız konularda pozitif sonuçlar alacağınız bir gün. Maddi ve manevi anlamda güçlü hissediyorsunuz. Emeklerinizin karşılığını alıyor almak güven duygunuzu arttırıyor. Dikkat gerektiren ve birikmiş işleri bugün halledebilirsiniz.
En Çok Okunan Haberler
-
- İlk adayını ilan etti
- İşte 1 milyon TL'nin aylık getirisi
- Belediyenin afişlerine saldırı!
- İşte Almanya'daki rakiplerimiz!
- 'Onlar terörist'
- Erdoğan'la Herzog aynı karede...
- Seçil Erzan’ın ‘korktuğu’ kişiyi açıkladı
- Önce sattılar sonra savundular!
- 5 yıl önce malları elinde kalıyordu! Sırrı kurusunda...
- CHP lideri Özel tek tek not aldı