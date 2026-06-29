Oğlak Dolunayı, Merkür retrosu ve Yengeç sezonu etkisi: 29 Haziran - 5 Temmuz 2026 haftalık burç yorumları

29 Haziran - 5 Temmuz 2026 haftasında Aslan burcunda başlayan Merkür Retrosu, iletişimde egosal çatışmaları ve teknik gecikmeleri beraberinde getiriyor. Yengeç sezonunun duygusal enerjisiyle birleşen bu retro süreci, eski aşkları, yarım kalmış projeleri ve geçmiş ailevi konuları yeniden masaya yatıracak. Yeni kararlar almak yerine eksikleri tamamlamanın ve strateji kurmanın kazançlı çıkacağı bu haftada, işte bu hafta 12 burcu bekleyen gelişmeler...

29 HAZİRAN - 5 TEMMUZ 2026 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Koç burcu ve yükselen Koç burcu

Merkür’ün Aslan burcundaki geri hareketi, bu hafta sizin aşk, flörtler ve hobiler evinizde gerçekleşiyor. Geçmişte yarım bıraktığınız yaratıcı bir projeye geri dönmek ya da eski bir hobinizi canlandırmak için harika bir zamandasınız. Ancak ikili ilişkilerde gurur yapmamaya ve eski partnerlerin aniden kapınızı çalabileceği bu süreçte fevri kararlar almamaya dikkat etmelisiniz. Eğer çocuğunuz varsa, bu hafta onlarla olan iletişiminizde ufak tefek yanlış anlaşılmalar ya da inatlaşmalar yaşanabilir. Yatırım konularında ise Aslan retrosunun getirdiği abartılı risk alma dürtüsüne karşı dikkatli olmalı, bütçenizi korumaya odaklanmalısınız.

Boğa burcu ve yükselen Boğa burcu

Bu hafta Merkür retrosu sizin dördüncü evinizde, yani ev ve aile alanınızda başlıyor. Aile içinde geçmişte konuşulmuş ama çözüme kavuşturulmamış eski konular, miras veya taşınmaz mallarla ilgili gündemler yeniden masaya yatırılabilir. Aile büyükleriyle iletişim kurarken egosal çatışmalardan uzak durmanız gerekebilir. Evinizde tadilat, tamirat işleri varsa bu hafta elektronik aletlerde ufak tefek aksaklıklar yaşanabilir. Yeni bir ev kiralamak ya da gayrimenkul satın almak için retrosuz bir dönemi beklemek daha sağlıklı olacaktır; eğer mecbur kalırsanız sözleşme maddelerini iki kez okumalısınız.

İkizler burcu ve yükselen İkizler burcu

Yönetici gezegeniniz Merkür’ün geri harekete başlaması, bu hafta sizi en comic şekilde iletişim, yakın çevre ve kardeşler alanınızda etkileyebilir. Mail trafiğinde, mesajlaşmalarda ve önemli toplantılarda kendinizi doğru ifade ettiğinizden emin olmalısınız. İletişim kazalarına karşı belgelerinizi yedeklemeyi unutmayın. Hafta genelinde kısa mesafeli seyahat planlarınızda rötar veya iptaller meydana gelebilir. Yeni bir ticari ortaklığa imza atmak ya da yeni bir eğitime başlamak yerine, daha önce aldığınız eğitimleri gözden geçirmek ve eski projeleri tamamlamak için bu retro dönemini değerlendirebilirsiniz.

Yengeç burcu ve yükselen Yengeç burcu

Güneş sizin burcunuzda parlamaya devam ederken, Merkür’ün para evinizde gerilemeye başlaması finansal konulara mercek tutmanızı zorunlu kılıyor. Geçmişten kalan bir borç, unutulmuş bir fatura ya da beklediğiniz bir alacağın gecikmesi bu hafta gündeminize gelebilir. Bütçenizi yeniden yapılandırmak için ideal bir süreçtesiniz. Aslan burcunun getirdiği gösterişli ve lüks harcama dürtüsüyle bu hafta bütçenizi aşacak harcamalar yapmaktan kaçınmalısınız. Özellikle elektronik veya pahalı eşya alımlarını retro sonrasına ertelemek, ileride yaşayabileceğiniz pişmanlıkların önüne geçecektir.

Aslan burcu ve yükselen Aslan burcu

Merkür doğrudan sizin burcunuzda geriliyor, bu nedenle haftanın en yoğun etkilenen burçlarından biri sizsiniz. Dış dünyaya kendinizi yansıtırken yanlış anlaşılabilir, normalden daha alıngan veya inatçı davranabilirsiniz. İmajınızda köklü değişiklikler yapmak için uygun bir zaman diliminde değilsiniz. Hayatınızla ilgili büyük ve radikal kararlar almak yerine, "Ben ne istiyorum, nerede hata yaptım?" sorularını kendinize sorarak içsel bir revizyona gitmelisiniz. Hayatın hızının biraz yavaşladığını hissedebilirsiniz, bu yavaşlamayı kendinize zaman ayırmak için bir fırsat olarak görün.

Başak burcu ve yükselen Başak burcu

Yönetici gezegeniniz Merkür’ün 12. evinizde gerilemeye başlaması, zihnen kendinizi biraz kalabalıklardan uzaklaştırmanız gerektiğine işaret ediyor. Gizli kalmış bazı gerçekler, arkanızdan dönen eski dedikodular bu hafta önünüze gelebilir. Ruhsal olarak dinlenmek ve eski korkulardan özgürleşmek için harika bir zamandasınız. Zihinsel koşturmacanın getirdiği uykusuzluklara karşı dikkatli olmalı, meditasyon veya doğa yürüyüşleriyle kendinizi sakinleştirmelisiniz. Bu hafta rüyalarınız çok hareketli olabilir ve bilinçaltınızdaki çözülmemiş ego problemlerini sembolik olarak karşınıza çıkarabilir.

Terazi burcu ve yükselen Terazi burcu

Bu hafta Merkür retrosu sizin sosyal çevre, arkadaşlıklar ve organizasyonlar alanınızda gerçekleşiyor. Eski arkadaş gruplarınızla bir araya gelebilir, uzun süredir görmediğiniz dostlarınızdan haberler alabilirsiniz. Ancak arkadaş ortamlarında egosal tartışmalara girmemeye dikkat etmelisiniz. Dahil olduğunuz dernekler, kulüpler veya ekip çalışmalarında iletişim aksaklıkları nedeniyle projeler yavaşlayabilir. Geleceğe dair koyduğunuz hedefleri ve hayalleri aceleyle hayata geçirmek yerine, eksikleri tespit etmek için bu yedi günlük süreci kullanmalısınız.

Akrep burcu ve yükselen Akrep burcu

Merkür retrosu haritanızın tepe noktasında, yani kariyer ve statü evinizde başlıyor. Mesleki hayatınızda eski iş yerinizden bir teklif alabilir ya da yarım kalan bir projenin sorumluluğunu yeniden üstlenebilirsiniz. Otorite figürleri ve yöneticilerle konuşurken kelimelerinizi özenle seçmenizde fayda var. İş ortamında yapacağınız sunumlarda, göndereceğiniz önemli e-postalarda teknik aksaklıklar yaşanabilir. Terfi veya iş değişikliği gibi radikal kararları bu hafta onaylamadan önce şartları en ince ayrıntısına kadar incelemeli, fevri adımlardan kaçınmalısınız.

Yay burcu ve yükselen Yay burcu

Bu hafta Merkür, sizin dokuzuncu evinizde gerilemeye başlıyor. Akademik süreçler, süregelen mahkemeler veya yurt dışı bağlantılı işlerinizde bürokratik gecikmelerle karşılaşabilirsiniz. Yarım kalmış bir tezi tamamlamak ya da eski bir seyahat planını canlandırmak için ise harika bir dönemdesiniz. Hayata bakış açınızı ve inançlarınızı sorgularken, kendi doğrularınızı başkalarına dikte etme eğiliminde olabilirsiniz. Farklı fikirlere karşı esnek kalmak ve büyük konuşmamak hafta genelinde ilişkilerinizi korumanızı sağlayacaktır.

Oğlak burcu ve yükselen Oğlak burcu

Hafta boyunca gündeminizde eşin parası, ortaklaşa yürütülen bütçeler, miras, nafaka veya vergi gibi finansal konular yer alacak. Geçmişten kalan bir vergi borcu ya da unutulmuş bir ödeme bu hafta aniden karşınıza çıkabilir. Yeni bir kredi başvurusunda bulunmak için retro sonrasını beklemek daha güvenlidir. Manevi anlamda da derinleştiğiniz bu süreçte, ikili ilişkilerde gizli kalmış kıskançlıklar veya güç savaşları su yüzüne çıkabilir. Sezgilerinizin sesini dinleyerek, kriz yaratmak yerine meseleleri analitik bir sakinlikle çözmeye odaklanmalısınız.

Kova burcu ve yükselen Kova burcu

Merkür tam karşıt burcunuz olan Aslan’da gerilemeye başlıyor. Bu durum evliliğiniz, uzun süreli ilişkileriniz ve ortaklıklarınızda iletişim diline ekstra özen göstermeniz gerektiği anlamına geliyor. Eski partnerlerin aniden geri dönüş yapabileceği, mevcut ilişkilerde ise geçmişteki kırgınlıkların yeniden açılabileceği bir haftadasınız. Yeni bir iş ortaklığına başlamak, evlilik kararı almak veya sözleşme imzalamak için gökyüzü bu hafta destekleyici değil. Partnerinizle olan diyaloglarınızda egoyu bir kenara bırakıp empatiyle hareket ederseniz, ilişkideki pürüzleri kalıcı olarak şifalandırabilirsiniz.

Balık burcu ve yükselen Balık burcu

Bu hafta Merkür retrosu sizin altıncı evinizde gerçekleşiyor. İş yerinde günlük sorumluluklarınızı yerine getirirken bilgisayar çökmeleri, kaybolan dosyalar veya yanlış kişilere gönderilen mesajlar gibi aksaklıklar yaşanabilir. İş arkadaşlarınızla iletişiminizde net ve açık olmaya özen gösterin. Sağlık konusunda ise geçmişte yaşadığınız ve ihmal ettiğiniz ufak bir rahatsızlık (özellikle kalp, sırt veya tansiyon hassasiyetleri) yeniden kendini hatırlatabilir. Eski zararlı alışkanlıklarınızı bırakmak ve beslenme düzeninizi yeniden organize etmek için bu dönemi bir fırsat olarak kullanabilirsiniz.