Astrolojide bazı burçlar vardır ki dışarıdan bakıldığında kendinden emin, güçlü ve sarsılmaz görünür. Ancak bu görüntünün arkasında onay ihtiyacı ve kırılgan bir yapı yatabilir. İşte, özgüveni dışarıdan yüksek görünen ama kırılgan 3 burç...

Aslan (23 Temmuz – 22 Ağustos)

Kendine güveniyle tanınan Aslan burcu, alkış ve takdirle beslenir. İlgi azaldığında ya da görmezden gelindiğinde özgüveni hızla sarsılabilir. Güçlü duruşunun altında hassas bir kalp vardır.

Terazi (23 Eylül – 22 Ekim)

Sosyal ve dengeli görünen Terazi burcu, başkalarının fikirlerine sandığından daha fazla önem verir. Onay alamadığında ya da eleştirildiğinde içten içe kırılır, bunu belli etmemeye çalışır.

Başak (23 Ağustos – 22 Eylül)

Kendinden emin ve kontrollü duruşu, çoğu zaman içsel kaygılarını gizler. Başak burcu, en küçük eleştiride bile özgüvenini sorgulamaya başlayabilir. Güçlü görünmek onun için bir savunma biçimidir.