Parayı ararken istemediği işleri yapan 3 erkek burcu: Bu burçlar nerede ne yaptığını bilmez duruma geldi

Bu burçlar, duygusallığı bir kenara bırakıp rasyonel birer "kariyer makinesine" dönüşebilirler. Hedeflerine kilitlendiklerinde, yaptıkları işin sevimsizliği onları yıldırmaz; aksine, bu işi bir "savaş alanı" gibi görüp oradan zaferle (ve yüksek maaşla) ayrılmaya odaklanırlar. İşte parayı ve statüyü konfor alanı yapan o 3 erkek burcu...

OĞLAK ERKEĞİ

Oğlak erkeği için iş, duygusal bir ifade aracı değil, bir "inşa" sürecidir. Eğer bir iş, hedefleri olan o yüksek basamaklara çıkmasına yardımcı olacaksa, o işin ne kadar sıkıcı, yorucu veya itici olduğunun bir önemi yoktur. İçinden "keşke başka bir şey yapsaydım" dese bile, bunu dışarıya asla yansıtmaz; en üstün performansı sergiler. Para ve statü, onun için en büyük motivasyondur; sevilmeyen bir işi bile "görev" bilinciyle en iyi şekilde bitirir.

BAŞAK ERKEĞİ

Başak erkeğinin hayatı analiz etmekle geçtiği için, ekonomik güvenliğin önemini en iyi bilenlerden biridir. Eğer içinde bulunduğu ekonomik şartlar veya gelecek planları onu zorunlu kılıyorsa, Başak erkeği hayallerindeki işi değil, "çarkların dönmesini sağlayan" işi yapar. Eleştirel yapısı nedeniyle işi içten içe sürekli yerin dibine sokar ama iş teslimine geldiğinde, kimsenin kusur bulamayacağı bir performans ortaya koyar. O, kendi mutsuzluğunu profesyonel başarısının altına gömebilir.

BOĞA ERKEĞİ

Boğa erkeğinin hayattaki en büyük motivasyonu, kurduğu o huzurlu ve lüks konfor alanını korumaktır. Eğer bu düzeni sürdürmek için nefret ettiği bir işte çalışması gerekiyorsa, bunu yapmaktan asla kaçınmaz. Değişimden hoşlanmadığı için, başka bir arayışa girmek yerine elindekine sıkı sıkıya tutunur. Maaşını gününde alıyorsa ve sosyal statüsü zarar görmüyorsa, içindeki hoşnutsuzluğu sadece akşamları eve döndüğünde kendi kendine söylenerek dışa vurur; sabah ise hiçbir şey olmamış gibi işinin başında olur.