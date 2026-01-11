Bazı insanlar sevgisini göstermek için kıskandırmayı bir yöntem olarak görür. Ancak bazı burçlar vardır ki, böyle oyunlara hiç ihtiyaç duymaz. Onlar için sevgi; güven, sadakat ve açıklıkla yaşanır. İşte, partnerini kıskandırmadan seven 3 burç...

BAŞAK (23 AĞUSTOS – 22 EYLÜL)

Başak burcu ilişkide net ve dürüsttür. Partnerini kıskandıracak davranışlardan özellikle kaçınır. Sevginin güvenle güçlendiğine inanır.

OĞLAK (22 ARALIK – 19 OCAK)

Oğlak burcu ilişkilerde ciddidir. Gereksiz kıskançlık oyunlarını çocukça bulur. Partnerine saygı duyar ve bunu davranışlarıyla gösterir.

BOĞA (20 NİSAN – 20 MAYIS)

Boğa burcu sahiplenici olsa da kıskandırarak sevmez. Aksine, karşısındaki kişiye güven vererek bağ kurmayı tercih eder.