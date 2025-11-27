Partnerinin fikrini her şeyden üstün tutan 4 burç: Bu burçlar adeta partnerinin onayına bağımlılar...

Bazı burçlar ilişkide kendi kararlarından çok partnerlerinin düşüncelerine önem verir. Onay görmeden adım atmayan, duygusal güveni partnerinin tepkilerinde arayan bu burçlar, aşkı adeta karşı tarafın sözleriyle şekillendirir. Peki, adeta partnerinin onayına bağımlı olan kişiler hangi burçlardan çıkıyor? İşte, partnerinin fikrini her şeyden üstün tutan 4 burç...

1. TERAZİ BURCU

Terazi burcu ilişkide uyum arar. Partnerinin memnuniyeti Terazi’nin iç dengesini belirler. Onay almadan hareket etmekte zorlanır ve sürekli “Acaba o ne düşünür?” sorusuyla hareket eder.

2. YENGEÇ BURCU

Yengeç, duygusal güvenliğe ihtiyaç duyar. Partnerinden gelen onay, onun için sevildiğinin bir göstergesidir. Destek ve onay almadığında içe kapanabilir ya da kararsızlaşabilir.

3. BALIK BURCU

Balık burçları ilişkide kendini partnerine göre şekillendirmeye eğilimlidir. En ufak fikir ya da yönlendirme bile onun kararlarını etkileyebilir. Onay görmediğinde kendini yetersiz hissedebilir.

4. BAŞAK BURCU

Başak burcu mükemmeliyetçi olduğu için, partnerinin gözünde hata yapmaktan çekinir. Bu yüzden karar almadan önce mutlaka onay ya da fikir almaya çalışır. Eleştirilme korkusu, onay ihtiyacını artırır.