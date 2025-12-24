Romantik ilişkilerden en çok kendinden ödün veren 5 burç: Bu burçlar aşık olduğunda fedakarlığı fazlasıyla abartıyor...

Aşk herkes için farklı anlamlar taşır. Kimileri için tutku, kimileri için güven, kimileri içinse tamamen adanmışlık demektir. Astrolojide bazı burçlar vardır ki sevdiklerinde kendilerini ikinci plana atmaktan çekinmezler. Peki, aşık olduğunda fedakarlığı fazlasıyla abartan kişiler hangi burçlardan çıkıyor? İşte, romantik ilişkilerden en çok kendinden ödün veren 5 burç...

1. BALIK BURCU

Balık burcu, aşk söz konusu olduğunda kendini tamamen karşı tarafa adayan burçların başında gelir. Sevdiği kişinin mutluluğu, Balık için kendi mutluluğundan bile önemlidir. Partnerinin sorunlarını kendi sorunu gibi sahiplenir, kırıldığını çoğu zaman dile getirmez. Empati yeteneği çok güçlü olduğu için ilişkide sınırlarını kolayca kaybedebilir. Bu fedakâr tavır, Balık burcunun zamanla kendini ihmal etmesine ve duygusal olarak yıpranmasına neden olabilir.

2. YENGEÇ BURCU

Yengeç burcu, duygusal bağlara ve güven duygusuna fazlasıyla önem verir. Aşık olduğunda koruyucu ve sahiplenici bir yapıya bürünür. Sevdiği kişi için hayatını yeniden düzenlemekten, kendi ihtiyaçlarını ertelemekten çekinmez. İlişkide huzur bozulmasın diye çoğu zaman susmayı tercih eder. Bu durum Yengeç burcunun kendini geri plana atmasına ve duygusal yükü tek başına taşımasına yol açabilir.

3. TERAZİ BURCU

Terazi burcu için ilişkide denge ve uyum her şeyden önce gelir. Tartışmalardan kaçınmak adına çoğu zaman kendi isteklerinden vazgeçebilir. Partneri mutlu olsun diye fedakârlık yapmayı doğal bir sorumluluk gibi görür. Karşı tarafı üzmemek için kendi duygularını bastırabilir. Bu durum uzun vadede Terazi burcunun içsel huzurunu kaybetmesine neden olabilir.

4. BAŞAK BURCU

Başak burcu, aşkı hizmet etmek ve destek olmak üzerinden yaşayan burçlardan biridir. Sevdiği kişinin hayatını kolaylaştırmak için kendini adar, detaylarla ilgilenir ve sorumluluk alır. İlişkide karşı tarafın eksiklerini kapatmayı görev haline getirebilir. Kendi ihtiyaçlarını arka plana atması, zamanla duygusal yorgunluk yaşamasına sebep olabilir.

5. BOĞA BURCU

Boğa burcu sadakati ve bağlılığıyla bilinir. Aşık olduğunda ilişkiyi korumak için büyük fedakârlıklar yapabilir. Konforundan, alışkanlıklarından ve hatta hayallerinden bile vazgeçebilir. Sevdiği kişi için sabırla katlanmayı tercih eder. Ancak bu durum Boğa burcunun zamanla kendini değersiz hissetmesine yol açabilir.