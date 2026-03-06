Sadakat, ilişkilerin en güçlü temel taşlarından biri olarak görülür. Bazı burçlar için ise bu değer hayatlarının merkezindedir. Onlar birine bağlandıklarında kolay kolay vazgeçmez ve ilişkilerini korumak için büyük çaba gösterirler. İşte, sadakati en yüksek 3 burç...

Yengeç (21 Haziran – 22 Temmuz)

Yengeç burcu duygusal bağlara büyük önem verir. Sevdiklerini korumak ve onlara sahip çıkmak onun doğasında vardır. Bir ilişkiye bağlandığında son derece sadık ve fedakâr davranabilir.

Boğa (20 Nisan – 20 Mayıs)

Boğa burcu istikrarı ve güveni temsil eder. Hayatına aldığı insanlara karşı uzun vadeli düşünür ve ilişkilerini sağlam temeller üzerine kurmak ister. Bu yüzden sadakatiyle tanınan burçlardan biridir.

Akrep (23 Ekim – 21 Kasım)

Akrep burcu derin bağlar kurmayı sever. Birine gerçekten güvendiğinde oldukça bağlı ve koruyucu bir tavır sergiler. Bu güçlü duygusal bağ da sadakati beraberinde getirir.