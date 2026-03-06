Akın Gürlek'ten 'Ekrem İmamoğlu' açıklaması: 'O şahsın açıklamalarını önemsemiyorum'

Adalet Bakanı Akın Gürlek, basın kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle iftarda bir araya geldi. İBB başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da tutuklu bulunduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davası da Gürlek'e soruldu.

"Bir cumhuriyet savcısının şahıslarla ilgisi yok" diyen Gürlek, "Cumhuriyet Savcısı şuna bakar. Ortada bir suç var mı yok mu? Burada şahısların makamları, mevkileri yaptıkları görevler ilgilendirmez. Burada o şahsın Belediye Başkanı olması, sanatçı olması ya da zengin fakir olması Cumhuriyet Savcısının görevi değildir" ifadelerini kullandı.

Kendisinin de soruşturma sürecinde dosyaya böyle yaklaştığını söyleyen Gürlek, "O bakımdan yani o şahsın şahsım hakkındaki açıklamalarını ben önemsemiyorum. Ben sadece Cumhuriyet Savcısı olarak görevimi yaptım. Vicdanen de rahatım. Yargılama aşaması başlıyor. Yani hukukta şu var. Mutlaka her karar denetlenebilir" ifadelerini kullandı.

ÖCALAN İÇİN 'UMUT HAKKI' DÜZENLEMESİ

Adalet Bakanı Akın Gürlek, terör örgütü lideri Abdullah Öcalan için 'statü' ve 'umut hakkı' konusunda konuştu. Bakan Gürlek, Meclis'te yapılacak düzenlemelere dikkat çekti. Gürlek, "Terör suçlarında şartlı salıverme hükümleri yok. O konu da Meclisimizin takdiri. Eğer ceza güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında kanunda bir değişiklik yaparsa elbette farklı olur" dedi.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ'IN TUTUKLULUĞU

Edirne'de tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a ilişkin sürecin ayrı yürüyen bir süreç olduğunu belirten Akın Gürlek, "Terörsüz Türkiye için Anayasa değişikliğine ihtiyaç duyulur mu?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"O bence şu an temel kanunlarda değişiklik yapılarak ihtiyaç giderilebilir. Ama genel olarak ben şunu söylüyorum: Anayasa değişikliğini sadece terörsüz Türkiye süreci için değil, genel olarak ülkemizin bir Anayasa değişikliği ihtiyacı var. Genel olarak bu konuda, Anayasamızda eksiklikler var. 1982 darbe anayasası biliyorsunuz. Yani yamalı bohçaya döndü, sürekli olarak değişiklikler yapıldı. Elbette anayasanın ele alınarak değişiklik yapılması gerekiyor. Ama terörsüz Türkiye süreci için Ceza Kanunu, Ceza Güvenlik İnfaz Kanunu ve diğer kanunlarda değişiklik yapılması yeterli."

'TUTUKLU YARGILAMA' ELEŞTİRİSİNİ YANITLADI

Tutuklama kararlarının genelde istisnai bir tedbir olarak verildiğini anlatan Gürlek, şöyle devam etti:

"Şartları aslında belli. Ama bazen çok rahat kullanılabiliyor. Bazen de toplumda infial oluşturan olaylarda kullanılmıyor diye eleştiriler var. Tutuklamada hakimin takdiri var elbette ama tabii kuvvetli suç şüphesi olması gerekiyor. Katalog suçlar olması gerekiyor. Ama şuna dikkat ediyoruz. Yani toplumda infial oluşturan bir olay. Nedir infial oluşturan bir olay? Mesela bir trafikte eşinin çocuğunun yanında diğer bir araç sürücüsünün onu dövmesi, yumruklaması bu bize göre toplumda infial oluşturan bir olaydır. Burada hakimlerimiz tutuklama tedbirine başvuruyor.

Ölçülü bir tedbirdir. Bu şekilde tutuklamada hakim takdiri var. Yani biz buna karışamayız. Olaya göre bir şeydir. Genelde tutuklanmayınca toplumda sanki o kişi beraat etti, ceza almadı gibi algı yapıyor. Bu yanlış. Sosyal medyada bu algıların da düzeltilmesi gerekiyor. Çünkü tutuklama bir takdir hakkıdır. Şartları varsa hakim tutuklar. Savcılık da tutuklama isteyip hakim Sulh Ceza Hakimliği reddetmişse ona itiraz etme hakkı vardır. Hukuk her zaman birbirini denetleyen ve tamamlayan bir sistemdir. Hakimlerimiz uygulamaya dikkat ediyorlar bu konuda."

"VİCDANEN RAHATIM"

"İDDİANAMEDEKİ DELİLLERİN ÇOĞU SOMUT"

Gürlek şu sözleri kullandı:

"Hukuk sistemi aslında birbirini tamamlıyor. Yani bir savcı yanlış karar verirse itirazdan zaten üst mahkeme kaldırır. Mahkeme yanlış karar verirse Yargıtay bozar. Biz burada şahıslarla ilgili problem yapmıyoruz. Ortada yolsuzluk ve dolandırıcılık ya da büyük bir ihaleye fesat karıştırma soruşması vardı. Biz dosyanın şahısların isimlerini kapatıp dosyaya baktık. Arkadaşlarımız da bu yönde bir iddianame düzenledi. Burada şahsın Belediye Başkanı olması ya da isminin Ekrem olması, Veli olması bizi ilgilendirmiyor. Cumhuriyet savcısı kuvvetli suç şüphesi varsa tutuklamaya sevk eder. Makul şüphe varsa soruşturmaya başlar. Daha sonradan da delillerin tamamlanma aşaması olur. İddianamedeki delillerin çoğu somut deliller. MASAK raporları, tanık beyanları, etkin pişmanlık beyanları, para hareketleri, HTS baz istasyon kayıtları. Soruşma bu şekilde ilerledi. Biz şahıslarla ilgili bir şeyimiz yok, çekincemiz yok. Savcı olarak o tarihte görevimizi yaptık."

İBB davasının önümüzdeki pazartesi başlayacağını anımsatan Gürlek, "Bu mahkemeye sadece tek bir heyet bakacak. Bu heyetin başka bir dosyası yok. Alanında uzman, vakıf arkadaşlardan oluşuyor. Ne kadar sürede tamamlanır bunu ben bilmiyorum. Ama yani savunmalar alınıyor. Daha sonra tanıklar dinleniyor. Delilerin tartışılması aşaması oluyor" şeklinde konuştu.