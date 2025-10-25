Sessiz kalarak iletişim kurmaya çalışan 3 burç...

Bazı burçlar için susmak, uzaklaşmak ya da sadece bakışlarıyla konuşmak, kelimelerden çok daha güçlüdür. Bu burçlar duygularını kelimelere dökmek yerine, enerjileriyle hissettirmeyi tercih ederler.

OĞLAK (22 ARALIK - 19 OCAK)

Oğlak burcu duygularını dışa vurmakta en temkinli burçlardan biridir. Onlar için her şeyin bir zamanı vardır ve bazen en doğru yanıt, sessiz kalmaktır. Özellikle kırıldıklarında ya da hayal kırıklığına uğradıklarında duvar örmek yerine sessizliği seçerler. Bu, ilgisizlik değil; duygularını toparlamak için bir savunma mekanizmasıdır.

BALIK (19 ŞUBAT - 20 MART)

Balık burcu, duygular denizinde yaşar ama onları dile getirmekte zorlanabilir. Sözleri yerine bakışları, duruşu ve sessizliği konuşur. Üzgün olduğunda içe kapanır, kırıldığında ise kelimeler yerine uzaklaşmayı seçer. Sessizlikleri, aslında en derin duygularının dışavurumudur.

AKREP (23 EKİM - 21 KASIM)

Akrep burçları, duygusal savaşlarını kelimelerle değil, enerjiyle verir. Sessizlik onlar için bir güç göstergesidir. Tartışma yerine geri çekilirler ama bu, pes ettikleri anlamına gelmez. Tam tersine, sessizlikleriyle düşünür, analiz eder ve nasıl karşılık vereceklerine karar verirler.