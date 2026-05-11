Sevdiğinde hiçbir şeyi görmeyen aşk tutkunu 4 burç: Bu burçlar sevdalık yaptığında bambaşka bir insan oluyor

İlişki psikolojisi ve astroloji kesişiminde, bazı burçların "idealizasyon" yeteneği diğerlerinden çok daha baskındır. Onlar sevdiklerinde karşılarındaki kişiyi bir tanrı veya tanrıça katına çıkarabilir, en belirgin kırmızı bayrakları bile birer "karakter özelliği" olarak görebilirler. İşte aşk uğruna mantık köprülerini yakan o 4 burç...

BALIK BURCU

Listenin zirvesinde, aşkı bir din gibi yaşayan Balıklar var. Balık burcu sevdiğinde, karşısındaki kişinin gerçekliğini değil, kendi zihninde yarattığı o muazzam tabloyu sever. Sevgilisinin hatalarını görmezden gelmekte bir dünya markasıdır. Onun için aşk, bir kurban etme ve adanma törenidir. "Gözü kör olmak" deyimi, sanki bir Balık burcunun aşık olduğu anı tarif etmek için icat edilmiştir.

AKREP BURCU

Akrep için aşk, hafif bir esinti değil, her şeyi yıkan bir kasırgadır. Bir Akrep burcu birine takıldıysa, artık o kişi onun için bir "takıntı" seviyesine yükselmiştir. Tüm dedektiflik yeteneklerine rağmen, aşık olduğunda kendi sezgilerini bile susturabilir. Sevdiği kişi için en büyük riskleri alır, en imkansız savaşlara girer. Onun tutkusu öylesine yoğundur ki, dış dünyadan gelen hiçbir uyarıyı kulakları duymaz.

KOÇ BURCU

Koç burcunun aşkı, aniden parlayan bir havai fişek gibidir. Birine vurulduğu an, o kişinin kim olduğu, geçmişi veya uyumu önemli değildir; önemli olan o anki heyecandır. Koç, sevdiği için dünyayı ateşe verebilir ve o yangının içinde el ele yürümeyi romantik bulabilir. Mantıklı düşünmek için durup beklemeyi "zaman kaybı" olarak gördüğü için, aşkın en kör ve en hızlı hali Koç’ta vücut bulur.

YENGEÇ BURCU

Yengeçler için aşk, "mutlak aidiyet" demektir. Birine kalbini açtığında, o kişiyi ailesinin bir parçası, hatta ruhunun aynası olarak kabul eder. Partnerinin yanlışlarını, eksiklerini veya kendisine zarar veren yönlerini "şefkat" zırhıyla örter. Sevdiği kişi onun için en güvenli limandır; o liman fırtınada yıkılsa bile Yengeç, orayı terk etmek yerine enkazın üzerinde beklemeyi tercih eder.