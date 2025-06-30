Sevgisini gösteremeyen ama derinden seven 3 kadın burcu: Bu burçlar herkese sevgisini belli etmez

Herkes sevgisini aynı şekilde göstermez. Kimi sarılır, kimi söyler, kimi de sadece yanında olarak hissettirir. Bazı burçlar ise duygularını açıkça ifade etmekte zorlanır; kırılmaktan ya da yanlış anlaşılmaktan korktukları için sevgilerini içine gömerler. Ama bir kere sevdiklerinde, o sevgi ömürlük olur. İşte sevgisini kelimelerle değil, sadakatiyle gösteren o burçlar...

OĞLAK BURCU

Soğuk, mesafeli ya da aşırı kontrollü sanılabilir. Ama Oğlak kadını için sevgi, eylemle ölçülür. O, sevdiği için çabalar, uğraşır, sorumluluk alır ama asla “seni seviyorum” demeyebilir. Duygularını belli etmek onun için zayıflık gibi görünse de, bir kere güvendiyse, sonuna kadar sadıktır.

BAŞAK BURCU

İç dünyası karmaşıktır, duygularını kelimelere dökmek zor gelir. Ama sevdiklerine dikkatle yaklaşır, onların en küçük ihtiyaçlarını fark eder. “Seni seviyorum” yerine, “yemek yedin mi?” ya da “üşüme” demeyi tercih eder. Onun sevgisi, sessiz ama güçlüdür.

KOVA BURCU

Mantığıyla hareket ettiği için duygularını dışa vurmakta zorlanır. Aşkı bile analiz eder, bir duygudan çok bir seçim gibi yaşar. Ama gerçekten severse, özgürlüğünden bile ödün verebilir. Onun sevgisi alışılmışın dışında ama çok özeldir; yargılamaz, değiştirmeye çalışmaz, olduğu gibi kabul eder.