Sevince aşırı bağlanan 5 burç: Bu burçlar aşkı hayatlarının merkezine koyuyor...

Sevgi herkes için farklı bir anlam taşır; kimileri için özgürlük ve denge önemliyken, bazı burçlar için aşk adeta hayatın merkezine yerleşir. Bu burçlar sevdiklerinde duygularını yoğun yaşar, bağ kurdukları kişiye derin bir şekilde bağlanır ve çoğu zaman kolay kolay geri adım atmaz. Astrolojide bazı burçlar, duygusal yoğunlukları ve sahiplenici yapılarıyla “sevince aşırı bağlanan” burçlar arasında gösterilir. Onlar için aşk, yüzeysel bir deneyim değil, tüm benliğiyle yaşanan bir yolculuktur. İşte sevince aşırı bağlanan 5 burç...

1. YENGEÇ BURCU

Yengeç burcu sevdiğinde tamamen duygularıyla hareket eder. Bağ kurduğu kişiyi ailesi gibi görür ve ona karşı derin bir koruma içgüdüsü geliştirir. Kolay kolay vazgeçmez ve duygusal bağlarını koparmakta zorlanır. Onun için aşk, güven ve aidiyet demektir.

2. AKREP BURCU

Akrep burcu aşkta yüzeysel değildir; her şeyi derin yaşar. Sevdiği kişiye güçlü bir şekilde bağlanır ve bu bağ çoğu zaman kolay kopmaz. Sahiplenici yapısı ve duygusal yoğunluğu, ilişkilerini oldukça güçlü ama zaman zaman zorlayıcı hale getirebilir.

3. BOĞA BURCU

Boğa burcu birine bağlandığında uzun süre aynı duyguda kalabilir. Güven ve sadakat onun için çok önemlidir. Sevdiği kişiyi hayatının merkezine koyar ve ilişkisini kolay kolay bırakmaz. Değişime dirençli yapısı duygusal bağlarını daha da güçlü hale getirir.

4. BALIK BURCU

Balık burcu sevdiğinde sınırlarını zorlayabilir. Karşısındaki kişiyi idealleştirme eğilimindedir ve duygusal olarak tamamen bağlanabilir. Empati gücü yüksek olduğu için partnerinin duygularını kendi duyguları gibi yaşar. Bu da bağlanma düzeyini oldukça artırır.

5. ASLAN BURCU

Aslan burcu sevdiği kişiye güçlü bir şekilde bağlanır ve ilişkisini sahiplenir. Sevdiğinde ilgi ve bağlılık gösterir, karşılığında da aynı duyguyu bekler. Ego ve gururla birleşen bu bağlanma hali, ilişkilerinde derin bir tutku oluşturur.