Erkek arkadaşlarını kocasına savunan 3 kadın burcu: Bu burçlar eşlerine bile dostları için rest çekiyor

Yakın arkadaşlıklar ile romantik ilişkiler arasındaki o ince denge, bazen sert çatışmalara zemin hazırlayabiliyor. Bazı kadın burçları için "dostluk" kavramı, romantik bir partnerin kıskançlıklarına veya kısıtlamalarına kurban edilemeyecek kadar kutsal bir noktada yer alıyor.

KOVA BURCU

Kova kadını için arkadaşlık, romantizmden çok daha üstün ve stabil bir kavramdır. Sevgilisinin yakın bir erkek arkadaşına karşı kıskançlık yapmasını "ilkel bir davranış" ve "özgürlük kısıtlaması" olarak görür. Bir Kova kadınına "onunla görüşmeni istemiyorum" demek, ilişkinin sonunu hazırlayan en büyük hatadır. Dostluğunu savunmak adına sevgilisiyle en sert entelektüel ve duygusal kavgalara girmekten asla geri durmaz.

YAY BURCU

Yay kadınları için hayat, paylaşıldıkça güzelleşen bir maceradır. Sosyal çevresi onun oksijenidir. Yakın bir erkek arkadaşıyla olan hukuku, sevgilisinin onayına tabi değildir. Eğer partneri bu dostluğu bir tehdit olarak algılarsa, Yay kadını bunu kendi karakterine bir saldırı olarak görür. "Benim hayatıma kimse sınır çizemez" diyerek sevgilisini karşısına alır ve dostunun yanında durur.

KOÇ BURCU

Koç kadını, "kendi insanlarına" karşı aşırı korumacıdır. Birini "dostu" olarak kabul ettiyse, o kişi artık onun ailesinden biri gibidir. Sevgilisinin yersiz kıskançlıkları veya yakın erkek arkadaşına dair olumsuz yorumları, Koç kadınının savaşçı ruhunu uyandırır. Sevdiği dostuna laf ettirmez ve haksızlık yapıldığını düşündüğü an partneriyle büyük bir güç savaşına girmekten çekinmez.