Sosyal ortamda telefonu eline alıp bir anda yok olan 3 burç...

Arkadaş grubuyla bir kafede oturulurken veya karşılıklı sohbet edilirken; aniden gelen o kopuşla birlikte elin telefona gitmesi ve sosyal akışta kaybolma refleksi... Karşısındaki insan ne kadar heyecanlı bir şey anlatıyor olursa olsun, o an zihnen tamamen ekrana kilitlenen, etrafıyla bağını saniyesinde koparan o kopuk karakterler...

1. İKİZLER BURCU (21 MAYIS - 20 HAZİRAN)

İkizler'in dikkati kelebek misali anında başka bir şeye konabilir. Karşısındaki kişi çok önemli bir şey anlatıyor olsa bile, ekrana düşen bir bildirim, bir haber veya merak ettiği bir detay anında radarına takılır. Telefonu eline alır ve o an anlatılanları sadece "hı hı" diyerek dinlemeye başlar; zihnen ortamdan tamamen uçup gitmiştir.

2. KOVA BURCU (20 OCAK - 18 ŞUBAT)

Kovalar anlık sosyal etkileşimlerden ve derinliği olmayan sohbetlerden çok çabuk sıkılabilir. Ortamdaki muhabbet sarmadıysa ya da kendi entelektüel dünyasına hitap etmiyorsa, hiç ortamı germeden sessizce telefonuna gömülür. Twitter'da gündemi okumaya veya makale karıştırmaya başlar; fiziksel olarak orada olsa da ruhen dijital sığınağındadır.

3. BALIK BURCU (19 ŞUBAT - 20 MART)

Balıklar dış dünyanın o gürültüsünden ve yoğun temposundan kaçmak için kendi iç dünyalarına sığınmayı çok sever. Karşısındaki insan uzun ve yorucu bir olay anlatırken odaklanma eşikleri bir noktada dolar. Telefonu eline alıp bir fotoğrafa bakmak ya da sosyal medyada gezinmek, zihnimdeki o yorucu uyaranlardan kaçıp dinlendiği anlık bir kaçış rampasıdır.