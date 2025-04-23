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Sözde umursamayıp gizli gizli kafaya takan 5 burç: Bu burçlar içten içe her şeye fazlasıyla kuruluyor...

Bazı burçlar için en büyük sınav, içten içe yanan ateşi dışarıya belli etmeden yaşamaktır. Peki, içten içe her şeye fazlasıyla kurulan kişiler hangi burçlardan çıkıyor? İşte, sözde umursamayıp gizli gizli kafaya takan 5 burç...

Sözde umursamayıp gizli gizli kafaya takan 5 burç: Bu burçlar içten içe her şeye fazlasıyla kuruluyor...
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 23.04.2025 - 12:44

Astrolojiye göre bazı burçlar vardır, dışarıdan bakıldığında her şey yolundaymış gibi görünür. Yüzlerinde gülümseme, tavırlarında rahatlık… Ama aslında iç dünyalarında kelimenin tam anlamıyla fırtınalar kopuyordur. “Boşver ya, çok da önemli değil” deyip sonra konuyu kafasında bin parçaya ayıran bu burçlar, dışa ne kadar cool görünseler de içlerinde minik bir hesap makinesi sürekli çalışır. Peki, içten içe her şeye fazlasıyla kurulan kişiler hangi burçlardan çıkıyor? İşte, sözde umursamayıp gizli gizli kafaya takan 5 burç...

1. BAŞAK BURCU

Zihni hiç durmayan Başak, “Sorun yok” dese de olayın analizini üç farklı senaryo ve beş varsayım üzerinden yapar. Dışarıya belli etmez ama o olay günlerce arka planda işlem görür.

2. YENGEÇ BURCU

Bir Yengeç’e “boşver” dedirtmişseniz, aslında tam tersi olmuş demektir. İçinde kocaman bir dert yumağı sarılmıştır ve gecenin bir yarısı o yumağı çözmeye çalışıyordur. Kalbinden geçeni dışına dökmekte zorlandığı için çok şey birikir.

3. KOVA BURCU

Soğukkanlı ve mantıklı görünmesine rağmen Kova, detaylara takılır. “Umurumda bile değil” repliğini söyledikten sonra kendi kendine çelişkiler yaşayıp konuyu çözmeden de rahat edemez.

4. AKREP BURCU

Akrep’in sessizliği hiçbir zaman “önemsiz” anlamına gelmez. Tam tersine, duyduğu her kelimeyi sakince kaydeder. Dışarıya cool, içeriye obsesif bir analizci olarak çalışır.

5. OĞLAK BURCU

Oğlak kendini belli etmez ama konu prestij ya da saygı ise kafaya taktığını da kimse anlamaz. Gecenin bir vakti o cümleye neden öyle tepki verildiğini içten içe sorguluyordur.


Etiketler: #Astroloji #burçlar #kafaya takmak

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