Şüphe kurdu 3 burç insanı.. Her şeyden şüphe duyar, güvenmezler!

Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 23:25

Güncelleme: 13 Şubat 2023 - 23:25

Burçların şüphelik yüzdesi birbirinden çok farklıdır. Kişinin içini kemiren bu duygu insanı tedirgin eder ve her cümlenin arkasını da çoğu zaman sorgulatır. Bu kişiler tıpkı dedektif gibidir. Peki, hangi burçlar böyledir?





ŞÜPHECİ BURÇLAR BELLİ OLDU

Araştırmacılara göre ''Akrep, Kova ve Yengeç'' en şüpheci 3 burç olarak tespit edildi.





Yengeç: Alıngan olan Yengeç burcu şüphecidir. Sezgileri güçlü olduğundan şüphesi de dostudur. Bir kere güvenini sarsarsanız yandınız. Yengeç burcuna dikkat etmelisiniz. Yalan söylediğini anladıklarında gerçekten en büyük düşmanınız Yengeç insanı olacaktır. O nedenle asla Yengeç'e yalan söylemeyin. Sizi 10 yıldır tanıyor olsa bile bir kez yalanınızı yakaladıklarında sizi tümüyle silerler.

Akrep: Gözü kara olan akrep burcu şüphe duymayı sever. Sorgular ve tüm cümleleri biriktirip sonra patlar. Akrep yalan konusunda uzman bir burçtur. O nedenle bir sözün yalan olup olmadığını kısa sürede anlarlar. Siz siz olun Akrep insanına sakın yalan söylemeyin





Kova: Kova burcunun güvenini kazanmak zordur. Onların inatlarını kırmak için şüphe dolu cümleleri kurmaktan uzak durmak gerekir. Çünkü Kova burcu bir şeyi kafasına taktı mı şüphe eder. Kafasına taktığı şüphenin peşinden giden Kova, gerçeği öğrendiğinde başınıza büyük belalar açabilir. O nedenle Kova burcuna da asla yalan söylememelisiniz.