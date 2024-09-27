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Sürekli ayrılıp barışan 3 burç çifti: Bu burçlar toksik ilişkiden bir türlü çıkamıyor

Bazı burç çiftleri, ilişkilerinde yaşadıkları iniş çıkışlara rağmen birbirlerinden kopamazlar. Sürekli ayrılıp barışan bu burç çiftleri arasında tutku ve çekim daima taze kalır. İşte, Sürekli ayrılıp barışan 3 burç çifti...

Sürekli ayrılıp barışan 3 burç çifti: Bu burçlar toksik ilişkiden bir türlü çıkamıyor
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.09.2024 - 17:49

İlişkilerde bazı çiftler vardır ki ne kadar ayrılırsa ayrılsın, sonunda hep birbirlerine geri dönerler. Astrolojiye göre, bu tür inişli çıkışlı ilişkilerin arkasında burç uyumları ve dinamikleri yatıyor olabilir. İşte, sürekli ayrılıp tekrar bir araya gelen üç burç çifti!

KOÇ VE OĞLAK BURCU

Koç ve Oğlak çiftleri, zıt kutupların birbirini çektiği klasik örneklerdir. Koç’un enerjisi ve kararlılığı, Oğlak’ın diplomatik ve uyum arayışıyla sürekli çatışsa da bu iki burç, birbirlerini tamamlar. Tartışmalar ateşli olabilir, ancak aralarındaki yoğun çekim her seferinde onları geri getirir.

ASLAN VE AKREP BURCU

Koç ve Terazi çiftleri, zıt kutupların birbirini çektiği klasik örneklerdir. Koç’un enerjisi ve kararlılığı, Terazi’nin diplomatik ve uyum arayışıyla sürekli çatışsa da bu iki burç, birbirlerini tamamlar. Tartışmalar ateşli olabilir, ancak aralarındaki yoğun çekim her seferinde onları geri getirir.

İKİZLER VE YAY BURCU

İkizler ve Yay burçları maceracı ruhlarıyla tanınır ve birlikte eğlenceli bir çift olurlar. Ancak, İkizler’in kararsızlığı ve Yay’ın bağımsızlık ihtiyacı nedeniyle sık sık ilişkileri çıkmaza girebilir. Ayrıldıktan sonra bile, birbirlerine olan eğlenceli ve entelektüel çekim, onları hep yeniden buluşturur.


Etiketler: #akrep burcu #Yay burcu #Oğlak burcu #burçlar

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