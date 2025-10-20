Sürekli dert yanan 4 burç: Bu burçlar memnuniyetsiz tavırlarıyla çevrelerindeki herkesi fazlasıyla bunaltıyor...

Astrolojide de bazı burçlar vardır ki negatif detaylara odaklanmadan duramaz. Onlar için bardak hep yarı boştur, hatta bazen bardak bile yoktur. Peki, memnuniyetsiz tavırlarıyla çevrelerindeki herkesi fazlasıyla bunaltan kişiler hangi burçlardan çıkıyor? İşte, sürekli dert yanan 4 burç...

1. BAŞAK BURCU

Başak burcu detaycı yapısıyla tanınır. Ancak bu detaycılık, zaman zaman eleştirel ve memnuniyetsiz bir hale gelebilir. Başak, her şeyin kusursuz olmasını ister ama bu asla mümkün olmadığından sık sık şikayet eder. Kendi işinden, çevresinden, hatta kendi davranışlarından bile yakınabilir.

2. YENGEÇ BURCU

Yengeç burcu duygularını derin yaşar ve kırıldığında bunu içinde tutmakta zorlanır. Ancak öfkesini patlama şeklinde değil, genellikle şikayet ederek dışa vurur. “Kimse beni anlamıyor” ya da “her şeyi ben yapıyorum” tarzı cümleler Yengeç’in klasik repertuarındandır.

3. BOĞA BURCU

Boğa burcu için rahatlık her şeydir. Planları bozulduğunda veya rutini değiştiğinde bunu hemen dile getirir. Şikayet etmeyi bir savunma mekanizması olarak kullanır çünkü değişimden hoşlanmaz. Onun için en ufak aksaklık bile rahatsız edici olabilir.

4. BALIK BURCU

Balık burcu duygusal yoğunluğu yüksek bir burçtur. Bu nedenle yaşadığı her olumsuzluğu büyütebilir. Sık sık “neden hep ben” modundadır. Kendini kurban rolüne sokarak şikayet etmeyi, duygusal rahatlama yöntemi olarak görür.