Sürekli sızlanan 4 erkek burcu: Bu burçlar aşırı derecede memnuniyetsiz

Bazı erkekler vardır ki hayatın küçük dertlerini bile büyük mesele haline getirir. Kimi zaman trafikten, kimi zaman havadan sudan şikayet eder dururlar. Astrolojiye göre, bu durum sadece karakterle değil burçlarla da yakından ilgili olabilir. İşte sızlanmalarıyla tanınan, çevresindekileri bezdirme potansiyeline sahip 4 erkek burcu…

YENGEÇ BURCU

Yengeç burcu erkekleri, duygusal yoğunlukları nedeniyle en ufak bir olayı bile içselleştirir. Ailevi meselelerden kişisel kırgınlıklara kadar her konuda uzun uzun dert yanabilirler. Özellikle sevdiklerinden bekledikleri ilgiyi görmediklerinde içlerine kapanmak yerine dertlerini anlatma ihtiyacı duyarlar. Sitemleri bazen duygusal bazen de sessiz şikayetler şeklinde kendini gösterir. “Beni kimse anlamıyor” teması, bir Yengeç erkeğinin klasik repliğidir.

BAŞAK BURCU

Detaylara aşırı takılan Başak erkekleri, çevrelerindeki her kusuru dile getirmekten geri durmaz. Temizlik, düzen, zamanlama gibi konularla ilgili şikayetleri bitmek bilmez. Sürekli eleştirir, daha iyisinin nasıl yapılabileceğine dair fikirler verirler. Ancak bu yaklaşım çoğu zaman yakın çevresini bunaltır. Onlar için her şeyin “mükemmel” olması gerekir; aksi durumda sızlanmaları kaçınılmazdır.

BALIK BURCU

Hayal dünyasında yaşayan Balık erkekleri, gerçek hayatın zorluklarıyla yüzleşince kolayca hayal kırıklığına uğrarlar. Duygularını bastırmak yerine dile getirir, bu da onları sık sık şikayet eden bir profile sokar. Karamsarlığa yatkın olduklarından olayların hep olumsuz yanlarını konuşurlar. Duygusal hassasiyetleri nedeniyle “her şey üzerime geliyor” havasına kolayca bürünebilirler. Dinlenmeye ve anlaşılmaya en çok ihtiyaç duyan burçlardandır.

BOĞA BURCU

Rahatına düşkün Boğa erkekleri, konfor alanlarından çıktıklarında anında şikayet etmeye başlarlar. Kalabalık, gürültü, yemek, uyku... Her şey onların dengesini bozabilir. Beklentileri karşılanmadığında serzenişleriyle etrafındakileri bıktırabilirler. Ancak unutulmamalı ki bu sızlanmalar genellikle alışkanlıklarının değişmesinden kaynaklanır. Sabit fikirli yapıları nedeniyle değişime kolay adapte olamazlar.