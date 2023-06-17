Temmuz'da paradan yana şanslı olacak 3 burç! Her alanda başarılı olacaklar

Yayınlanma: 17.06.2023 - 00:50

Güncelleme: 17.06.2023 - 00:50

Life724.com sitesinde yer alan bilgilere göre; Temmuz ayı, gökyüzünde birçok gezegenin hareketiyle birlikte burçlar için farklı etkiler yaratacak. Bazı burçlar aşk, sağlık veya kariyer alanlarında şanslı olurken, bazı burçlar da maddi konularda rahatlayacak. İşte temmuz ayında paradan yana yüzü gülecek 3 burç:





1. Boğa: Boğa burcu, temmuz ayında maddi konularda kendini güvende hissedecek. Özellikle 13 Temmuz'da gerçekleşecek yeniay, Boğa burcunun gelir kaynaklarını artırmasına ve yeni fırsatlar yakalamasına yardımcı olacak. Boğa burcu, bu ay yatırım yapmak, borç almak veya vermek, miras veya nafaka gibi konularda da şanslı olacak.

2. İkizler: İkizler burcu, temmuz ayında parasal konularda akıllı ve pratik davranacak. Özellikle 28 Temmuz'da gerçekleşecek dolunay, İkizler burcunun maddi durumunu gözden geçirmesine ve gereksiz harcamalardan kurtulmasına vesile olacak. İkizler burcu, bu ay ticaret, eğitim veya iletişim gibi alanlarda da kazançlı çıkacak.





3. Yay: Yay burcu, temmuz ayında maddi konularda şanslı olan bir diğer burç. Özellikle 13 Temmuz'da gerçekleşecek yeniay, Yay burcunun kariyerinde önemli bir adım atmasına ve gelirini artırmasına olanak sağlayacak. Yay burcu, bu ay iş ortaklıkları, sponsorluklar veya destekler gibi konularda da avantajlı olacak.