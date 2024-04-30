Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 1 Mayıs Çarşamba Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen Terazi burcu:
İlişkiler ve yeni başlangıçlar açısından harika bir gün sevgili teraziler. Zihinsel olarak uyumu yakalayabileceğiniz kişilerle tanışabilir, ilişkilerinizi sağlamlaştırabilirsiniz. Dış görünüşünüzle alakalı marjinal değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz. Beklediğiniz güzel haberler bugün gelebilir. Şanslı bir gündesiniz.
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