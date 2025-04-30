Günlük Burç Yorumları: 1 Mayıs Perşembe Terazi Burcu Yorumu

Yayınlanma: 30 Nisan 2025 - 15:52

Güncelleme: 30 Nisan 2025 - 15:52

Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:

Bugün biraz gergin ve huzursuz hissedebilirsiniz. İlişkilerin sizi bu kadar zorladığını görmek canınızı acıtabilir. Anlaşılmadığınızı hissetmek öfkeli tavırlar sergilemenize sebep olabilir. Kendinizi ifade edin fakat sağlıklı bir dille.