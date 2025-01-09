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Günlük Burç Yorumları: 10 Ocak Cuma Terazi Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 10 Ocak Cuma Terazi Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 09 Ocak 2025 - 16:00

Terazi burcu ve yükselen terazi burcu: 

Sevgili terazi, bugün uzaktaki tanıdıklarınızdan haber alabilir, uzun zamandır görmediğiniz arkadaşlarınızı görebilirsiniz. Fikirsel olarak uyumlu olduğunuz kişilerle vakit geçirmek size iyi gelecek. Eğitim konularında düşünceleriniz varsa bugün hayata geçirin, gerisi gelecek.


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