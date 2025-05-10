Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 11 Mayıs Pazar Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:
Parasal anlamda yeni bağlantılar kurabileceğiniz bir gün sevgili teraziler. Yaşam kalitenizi arttıracak yeni anlaşmalar gündemde olabilir. Sağlık konusunda beklenmedik gündemler olabilir. Hobilerinize zaman ayırın. Zaman yönetimi konusunda destek alın
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