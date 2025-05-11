Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 12 Mayıs Pazartesi Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:
Sevgili teraziler, bugün parasal konulara odaklanabilir, yeni anlaşmalar yapabilirsiniz. Yeni kararlar alırken biraz ayaklarınız yere sağlam basmalı. Kararlılıkla arkasında durduğunuz fikirlerinizin size pozitif anlamda maddi getirisini yakın zamanda görebileceksiniz.
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