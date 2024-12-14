Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 15 Aralık Pazar Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:
İlişkilerde zihinsel anlamda mükemmel uyumu yakalayacağınız bir gün. Eğitim konularına odaklanabilir, yeni anlaşmalar yapabilirsiniz. Adalet beklediğiniz konular varsa bugün istediğiniz şekilde sonuçlanabilir. Harekete geçin.
En Çok Okunan Haberler
-
- Korgeneral Pekin'den çarpıcı yorum
- Suriye'yi nasıl terk ettiğinin ayrıntıları ortaya çıktı!
- Petlas'tan o yönetici hakkında açıklama
- Colani’nin arabası
- Petlas Yönetim Kurulu Üyesi Özcan, uçakta olay çıkardı
- Komutanları olumsuz görüş vermedi, görevlerinden oldu
- 148 bin metrekarelik alan daha!
- Milletvekilleri Genel Kurulu terk etti!
- Çiçekçiyi yumrukla öldürmüştü: İstenen ceza belli oldu
- Bakanlık 5 ildeki lahmacuncuları ifşa etti