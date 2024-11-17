Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 18 Kasım Pazartesi Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:
İlişkilerde zihinsel anlamda mükemmel uyumu yakalayacağınız bir gün. Eğitim konularına odaklanabilir, yeni anlaşmalar yapabilirsiniz. Adalet beklediğiniz konular varsa bugün istediğiniz şekilde sonuçlanabilir. Harekete geçin.
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