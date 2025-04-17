Günlük Burç Yorumları: 18 Nisan Cuma Terazi Burcu Yorumu

Yayınlanma: 17 Nisan 2025 - 15:48

Güncelleme: 17 Nisan 2025 - 15:48

Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:

Bugün keyifli olabileceğiniz bir gün sevgili teraziler. Yakınlarınızdan gördüğünüz manevi destek size çok iyi geliyor. Kısa yolculuklar ve eğitimle alakalı konular gündemde olabilir, eyleme geçmekten çekinmeyin. Kararlarınızın arkasında sağlam durun.