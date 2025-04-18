Günlük Burç Yorumları: 19 Nisan Cumartesi Terazi Burcu Yorumu

Yayınlanma: 18 Nisan 2025 - 15:39

Güncelleme: 18 Nisan 2025 - 15:39

Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:

Aile büyüklerinizle veya birlikte yaşadığınız kişilerle uyum ve denge sorunları bugün artış gösterebilir. İlişkileri zorlamak yerine uzaklaşmayı başarabilmek daha fazla huzur verebilir. Aklınızdan geçenleri uygulamaya çalışan. Olmayınca olmuyor, kabul edin.



