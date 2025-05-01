Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 2 Mayıs Cuma Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:
Çevrenizdeki insanlara kendinizi anlatmak için verdiğiniz mücadele, aslında yakın gördüğünüz bazı kişilerin de gerçek yüzünü görmenize de sebep oluyor. Çatışmaya girmek yerine susmayı tercih ettiğinizde hem kendinizi yormamış olacaksınız hem de daha değerli olacaksınız.
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