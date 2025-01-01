Günlük Burç Yorumları: 2 Ocak Perşembe Terazi Burcu Yorumu

Yayınlanma: 01 Ocak 2025 - 15:30

Güncelleme: 01 Ocak 2025 - 15:30

Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:

Sevgili terazi, ekonomik anlamda beklentilerinin gerçekleşebileceği bir gün. İlişkilerini daha sağlam temellere oturtmak adına harekete geçmek isteyebilirsin. Doğru zamandasın. Senden daha tecrübeli insanlardan destek almaktan çekinmemelisin.