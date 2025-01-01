Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 2 Ocak Perşembe Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:
Sevgili terazi, ekonomik anlamda beklentilerinin gerçekleşebileceği bir gün. İlişkilerini daha sağlam temellere oturtmak adına harekete geçmek isteyebilirsin. Doğru zamandasın. Senden daha tecrübeli insanlardan destek almaktan çekinmemelisin.
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