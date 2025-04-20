Günlük Burç Yorumları: 21 Nisan Pazartesi Terazi Burcu Yorumu

Yayınlanma: 20 Nisan 2025 - 15:50

Güncelleme: 20 Nisan 2025 - 15:50

Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:

Sevgili terazi, ekonomik anlamda beklentilerinin gerçekleşebileceği bir gün. İlişkilerini daha sağlam temellere oturtmak adına harekete geçmek isteyebilirsin. Doğru zamandasın. Senden daha tecrübeli insanlardan destek almaktan çekinmemelisin.