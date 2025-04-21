Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 22 Nisan Salı Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:
Sevgili terazi, bugün geleceğe dair sağlam kararlar almak için harika bir gün. Sosyal çevrenden destek görebilirsin. Memnuniyetsiz tavırlardan vazgeçip çözüme odaklandığında birçok şeyin düzene girdiğine şahit olacaksın.
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