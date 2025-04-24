Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 25 Nisan Cuma Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:
Kararsızlığınızın en üst seviyede olduğu bir gün sevgili teraziler. İç dünyanızda kendinizle çatışıyorsunuz. Tutamayacağınız sözler vermeniz yakınlarınızın güvenini kaybetmenize sebep oluyor. İlişkilerinizin bozulmasını istemiyorsanız daha net olmalısınız.
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