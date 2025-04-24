Günlük Burç Yorumları: 25 Nisan Cuma Terazi Burcu Yorumu

Yayınlanma: 24 Nisan 2025 - 16:13

Güncelleme: 24 Nisan 2025 - 16:13

Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:

Kararsızlığınızın en üst seviyede olduğu bir gün sevgili teraziler. İç dünyanızda kendinizle çatışıyorsunuz. Tutamayacağınız sözler vermeniz yakınlarınızın güvenini kaybetmenize sebep oluyor. İlişkilerinizin bozulmasını istemiyorsanız daha net olmalısınız.