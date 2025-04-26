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Günlük Burç Yorumları: 27 Nisan Pazar Terazi Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 27 Nisan Pazar Terazi Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 26 Nisan 2025 - 16:00

Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:

İlişkilerinizde yaşadığınız sıkıntılı süreçlere her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Uyumlu ve aşırı insancıl tavırlarınızı biraz dengelerseniz daha kıymetli olacaksınız. Çok tavizkar davranmayın. Parasal konularda yeni teklifler alabilirsiniz. Düşünerek adım atın.


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