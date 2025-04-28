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Günlük Burç Yorumları: 29 Nisan Salı Terazi Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 29 Nisan Salı Terazi Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 28 Nisan 2025 - 15:55

Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:

Her ne kadar zaman zaman yanlış kararlar alıyor olsanız da genel olarak şanslı bir insansınız. Rehavete kapılmayın. Hayat her zaman bu kadar şans getirmeyebilir. Elinizdeki fırsatları şimdiden iyi değerlendirmeye bakın.


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