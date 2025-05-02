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Günlük Burç Yorumları: 3 Mayıs Cumartesi Terazi Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 3 Mayıs Cumartesi Terazi Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 02 Mayıs 2025 - 16:14

Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:

Bugün kariyer hayatınız gündemde olabilir sevgili teraziler. Sizden yaşça büyük insanlarla çatışmamaya özen gösterin. Ailevi konular canınızı sıkabilir. İlişkiler açısından zorlayıcı bir gün. Çözümsel yaklaşmalı, öfkenize yenik düşmemelisiniz.


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