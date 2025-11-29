Günlük Burç Yorumları: 30 Kasım Pazar Terazi Burcu Yorumu

Terazi Burcu ve Yükselen Terazi Burcu

İkili ilişkilerde hızlanma, netleşme ve direktlik hakim. Karşı tarafın enerjisi daha baskın gelebilir veya sen kendi ihtiyacını açıkça ifade etme ihtiyacı duyarsın. Bir ilişki dinamiği yeniden düzenlenebilir.