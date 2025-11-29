Cumhuriyet Gazetesi Logo
Günlük Burç Yorumları: 30 Kasım Pazar Terazi Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı İle Günlük Burç Yorumları

Günlük Burç Yorumları: 30 Kasım Pazar Terazi Burcu Yorumu

29.11.2025 15:36:00
Güncellenme:
Astrolog Bilge Aslı
Terazi Burcu ve Yükselen Terazi Burcu

İkili ilişkilerde hızlanma, netleşme ve direktlik hakim. Karşı tarafın enerjisi daha baskın gelebilir veya sen kendi ihtiyacını açıkça ifade etme ihtiyacı duyarsın. Bir ilişki dinamiği yeniden düzenlenebilir.