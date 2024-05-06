Günlük Burç Yorumları: 7 Mayıs Salı Terazi Burcu Yorumu

Yayınlanma: 06 Mayıs 2024 - 15:58

Güncelleme: 06 Mayıs 2024 - 15:58

Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:

Sağlık sorunlarınızın veya ekonomik sıkıntılarınızın tetiklenebileceği bir gündesiniz sevgili teraziler. Beklenmedik konuların gündeme gelmesi enerjinizi düşürebilir. Yakın ilişki içerisinde olduğunuz kişilere tam anlamıyla güvenemiyor olabilirsiniz. Biraz zaman verirseniz bütün taşlar yerine oturacak.