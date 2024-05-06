Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 7 Mayıs Salı Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:
Sağlık sorunlarınızın veya ekonomik sıkıntılarınızın tetiklenebileceği bir gündesiniz sevgili teraziler. Beklenmedik konuların gündeme gelmesi enerjinizi düşürebilir. Yakın ilişki içerisinde olduğunuz kişilere tam anlamıyla güvenemiyor olabilirsiniz. Biraz zaman verirseniz bütün taşlar yerine oturacak.
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