Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 8 Mayıs Perşembe Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:
Düşünüp duruyorsunuz sevgili teraziler. Biraz harekete geçin, düşüncelerinizi hayata geçirmek için bir şeyler yapın. Bugün parasal konulara odaklanabilir, yeni anlaşmalar yapabilirsiniz. Yeni kararlar alırken biraz ayaklarınız yere sağlam basmalı.
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