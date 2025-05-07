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Günlük Burç Yorumları: 8 Mayıs Perşembe Terazi Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 8 Mayıs Perşembe Terazi Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 07 Mayıs 2025 - 16:06

Terazi burcu ve yükselen terazi burcu: 

Düşünüp duruyorsunuz sevgili teraziler. Biraz harekete geçin, düşüncelerinizi hayata geçirmek için bir şeyler yapın. Bugün parasal konulara odaklanabilir, yeni anlaşmalar yapabilirsiniz. Yeni kararlar alırken biraz ayaklarınız yere sağlam basmalı.


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