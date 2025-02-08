Günlük Burç Yorumları: 9 Şubat Pazar Terazi Burcu Yorumu

Yayınlanma: 08 Şubat 2025 - 15:55

Güncelleme: 08 Şubat 2025 - 15:55

Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:

Bugün saatlerinde ruhsal anlamda gergin hissedebilirsiniz, hayalleriniz ve hayatın gerçekleri birbiriyle çatışabilir. Kendi kararlarınızı almayı öğrenmelisiniz. Çok fazla insandan fikir almak bir yandan zamanınızı çalarken bir yanda da özgüveninizi çalıyor.