Türkiye'yi hangi burçlar yönetiyor? Türkiye'nin başbakanları hangi burçtu?
Türkiye kuruluşundan itibaren 27 başbakan, 12 cumhurbaşkanı tarafından yönetildi. Peki, Türkiye'yi bugüne kadar hangi burçlar yönetti? Türkiye'yi en çok hangi burç yönetti?
Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Astrolojiye meraklı yurttaşlar eş seçerken, dost edinirken hatta hayatlarına yeni insanlar alırken kişinin burcunu önemsiyor. Peki, Türkiye bugüne kadar en çok hangi burcu yönetici olarak seçti?
Türkiye Cumhuriyeti'nde ilk başbakan İsmet İnönü'den, son başbakan Binali Yıldırım'a kadar 27 başbakan görev yaptı. Kesin doğum tarihi bilinen başbakanlara bakıldığında Türkiye'yi en çok akrep burcuna mensup kişilerin yönettiği görülüyor. Türkiye Cumhuriyeti'ni yöneten başbakanlardan 5'i kişi akrep burcu.
İşte Türkiye'nin başbakanları ve burçları:
İsmet İnönü- Terazi Burcu
Fethi Okyar- Boğa Burcu
Celal Bayar- Boğa Burcu
Refik Saydam- Başak Burcu
Recep Peker- Koç Burcu
Cemal Gürsel- Terazi Burcu
Suat Hayri Ürgüplü- Aslan Burcu
Süleyman Demirel- Akrep Burcu
Nihat Erim- Kova Burcu
Ferit Melen- Başak Burcu
Naim Talu- Yengeç Burcu
Bülent Ecevit- İkizler Burcu
Sadi Irmak-Boğa Burcu
Turgut Özal- Terazi Burcu
Yıldırım Akbulut- Akrep Burcu
Tansu Çiller- İkizler
Mesut Yılmaz- Akrep Burcu
Necmettin Erbakan- Akrep Burcu
Abdullah Gül- Akrep Burcu
Recep Tayyip Erdoğan- Balık Burcu
Ahmet Davutoğlu- Balık Burcu
Binali Yıldırım- Yay Burcu
MUHALEFET LİDERLERİ HANGİ BURÇ?
Kemal Kılıçdaroğlu- Yay Burcu
Meral Akşener- Yengeç Burcu
Devlet Bahçeli- Oğlak Burcu
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