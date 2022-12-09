Türkiye'yi hangi burçlar yönetiyor? Türkiye'nin başbakanları hangi burçtu?

09 Aralık 2022 Cuma, 15:51

Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Astrolojiye meraklı yurttaşlar eş seçerken, dost edinirken hatta hayatlarına yeni insanlar alırken kişinin burcunu önemsiyor. Peki, Türkiye bugüne kadar en çok hangi burcu yönetici olarak seçti?

Türkiye Cumhuriyeti'nde ilk başbakan İsmet İnönü'den, son başbakan Binali Yıldırım'a kadar 27 başbakan görev yaptı. Kesin doğum tarihi bilinen başbakanlara bakıldığında Türkiye'yi en çok akrep burcuna mensup kişilerin yönettiği görülüyor. Türkiye Cumhuriyeti'ni yöneten başbakanlardan 5'i kişi akrep burcu.

İşte Türkiye'nin başbakanları ve burçları:

İsmet İnönü- Terazi Burcu

Fethi Okyar- Boğa Burcu

Celal Bayar- Boğa Burcu

Refik Saydam- Başak Burcu

Recep Peker- Koç Burcu

Cemal Gürsel- Terazi Burcu

Suat Hayri Ürgüplü- Aslan Burcu

Süleyman Demirel- Akrep Burcu

Nihat Erim- Kova Burcu

Ferit Melen- Başak Burcu

Naim Talu- Yengeç Burcu

Bülent Ecevit- İkizler Burcu

Sadi Irmak-Boğa Burcu

Turgut Özal- Terazi Burcu

Yıldırım Akbulut- Akrep Burcu

Tansu Çiller- İkizler

Mesut Yılmaz- Akrep Burcu

Necmettin Erbakan- Akrep Burcu

Abdullah Gül- Akrep Burcu

Recep Tayyip Erdoğan- Balık Burcu

Ahmet Davutoğlu- Balık Burcu

Binali Yıldırım- Yay Burcu

MUHALEFET LİDERLERİ HANGİ BURÇ?

Kemal Kılıçdaroğlu- Yay Burcu

Meral Akşener- Yengeç Burcu

Devlet Bahçeli- Oğlak Burcu