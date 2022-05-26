Hangi burç hangi tarihlerde doğdu? İşte ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
26 Mayıs 2022 Perşembe, 16:01
<p>Hangi burç hangi tarihlerde doğdu? İşte ayrıntılar...</p>

Hangi burç hangi tarihlerde doğdu? İşte ayrıntılar...

<p>Aries: <strong>Koç Burcu</strong> (Mart 21 – Nisan 20)</p>

Aries: Koç Burcu (Mart 21 – Nisan 20)

<p>Taurus: <strong>Boğa Burcu</strong> (Nisan 21 – Mayıs 21)</p>

Taurus: Boğa Burcu (Nisan 21 – Mayıs 21)

<p>Gemini:<strong> İkizler Burcu</strong> (Mayıs 22 – Haziran 21)</p>

Gemini: İkizler Burcu (Mayıs 22 – Haziran 21)

<p>Cancer: <strong>Yengeç Burcu</strong> (Haziran 22 – Temmuz 22)</p>

Cancer: Yengeç Burcu (Haziran 22 – Temmuz 22)

<p>Leo: <strong>Aslan Burcu </strong>(Temmuz 23 – Ağustos 21)</p>

Leo: Aslan Burcu (Temmuz 23 – Ağustos 21)

<p>Virgo: <strong>Başak Burcu</strong> (Ağustos 22 –Eylül 23)</p>

Virgo: Başak Burcu (Ağustos 22 –Eylül 23)

<p>Libra: <strong>Terazi Burcu</strong> (Eylül 24 – Ekim 23)</p>

Libra: Terazi Burcu (Eylül 24 – Ekim 23)

<p>Scorpio: <strong>Akrep Burcu</strong> (Ekim 24 – Kasım 22)</p>

Scorpio: Akrep Burcu (Ekim 24 – Kasım 22)

<p>Sagittarius: <strong>Yay Burcu</strong> (Kasım 23 – Aralık 22)</p>

Sagittarius: Yay Burcu (Kasım 23 – Aralık 22)

<p>Capricorn: <strong>Oğlak Burcu</strong> (Aralık 23 –Ocak 20)</p>

Capricorn: Oğlak Burcu (Aralık 23 –Ocak 20)

<p>Aquarius: <strong>Kova Burcu</strong> (Ocak 21- Şubat 19)</p>

Aquarius: Kova Burcu (Ocak 21- Şubat 19)

<p>Pisces:<strong> Balık Burcu</strong> (Şubat 20 – Mart 20)</p>

Pisces: Balık Burcu (Şubat 20 – Mart 20)

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