Uykusuz kalınca çok huysuz olan 4 burç: Bu burçlar geceyi kötü geçirirse gününü zehir ediyor

Her insanın uykusuzluğa karşı bir direnci vardır; ancak Zodyak'ın bu 4 temsilcisi için uykusuzluk, tahammül sınırlarının tamamen ortadan kalktığı bir "savunmasızlık" halidir. Onlar için uyku, sadece pilleri şarj etmek değil; aynı zamanda duygusal dengelerini koruyan tek korumadır. Uyku eksikliği başladığında, o nezaket maskeleri düşer ve yerini iğneleyici, sabırsız ve son derece huysuz bir yapıya bırakır.

BAŞAK BURCU

Başak burcu için uyku, zihnindeki tüm analizleri durdurduğu tek alandır. Uykusuz kaldığında, zihnindeki o bitmek bilmeyen detaylandırma süreci "eleştirel ve huysuz bir mod"a geçer. Detaylara olan takıntısı katlanarak artar, çevresindeki herkesin yaptığı hataları daha sert görür ve ses tonu iğneleyici bir hal alır. Onun huysuzluğu, düzensizliğe olan tahammülsüzlüğüyle birleştiğinde ortaya tam bir "stres küpü" çıkar.

BOĞA BURCU

Boğa burcu için uyku, en büyük konfor lüksüdür. Rahatı bozulduğunda, hele bir de uykusuzluk üzerine eklenirse, Zodyak'ın en huzurlu burcu bir anda en inatçı ve aksi kişiye dönüşebilir. Aç ve uykusuz bir Boğa burcuyla tartışmaya girmek, yapabileceğiniz en büyük hatadır. Sabrı tükenir, sessizliği sertleşir ve hiçbir şeye "evet" demeyen, son derece huzursuz bir ruh haline bürünür.

YENGEÇ BURCU

Yengeç burcu, uykusuz kaldığında duygusal kabuğu iyice incelir. Normalde sineye çekeceği bir şeye, uykusuzken ağlayarak veya çok sert bir alınganlıkla karşılık verebilir. Onun huysuzluğu, "anlaşılamama" ve "yorgunluk" üzerine kuruludur. İnsanların ona karşı daha fazla özen göstermesini bekler; göstermediklerinde ise küserek, sitem ederek veya pasif-agresif davranarak tüm ortamın enerjisini düşürür.

TERAZİ BURCU

Terazi burcu, nezaketiyle bilinen bir burç olsa da, uykusuzluk onun o denge tutkusunu yerle bir eder. Karar veremediği için iyice gerilir, çevresindeki insanların ses tonu bile onu rahatsız etmeye başlar. Normalde diplomatik olan tavrı, uykusuzlukla birlikte yerini "her şeye itiraz eden" bir tavra bırakır. Onun huysuzluğu, "sadece huzurlu bir ortam istiyorum, bırakın beni" diye haykıran, dengesini kaybetmiş bir çığlıktır.