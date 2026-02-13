Bazı burçlar için gece saatleri içsel muhasebe zamanıdır. Gün içinde yaşananları tekrar tekrar analiz edebilirler. İşte, uyumadan önce her şeyi sorgulayan 3 burç...

Başak (23 Ağustos – 22 Eylül)

Detaycı yapısı nedeniyle gün içinde olanları tek tek düşünür. “Acaba doğru mu yaptım?” sorusu zihnini meşgul eder.

Akrep (23 Ekim – 21 Kasım)

Yaşanan her söz ve bakış onun hafızasındadır. Gece olduğunda analiz başlar.

Balık (19 Şubat – 20 Mart)

Duygusal yoğunluğu yüksek olan Balık burcu, hissettiklerini gece daha derin yaşar.