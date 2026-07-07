Uzlaşması en kolay 3 burç...

İkili ilişkilerde veya iş ortamında çatışmadan kaçınan, huzuru her şeyin üstünde tutan 3 burç hayatı kolaylaştırır.

TERAZİ BURCU

Tarafsız bakış açıları ve her iki tarafı anlama yetenekleriyle kriz anlarında orta yolu bulmanın ustalarıdır.

BALIK BURCU

Empati yetenekleri o kadar gelişmiştir ki, karşılarındaki kişiyi kırmamak adına çatışmalarda geri adım atmayı doğal bir tercih olarak görürler.

YAY BURCU

Olaylara geniş bir perspektiften baktıkları için küçük tartışmaları büyütmezler; kin tutmadıkları için uzlaşma masasında en hızlı sonuç aldığınız kişilerdir.