Verdiği değerin karşılığını alamayan 4 erkek burcu: Bu burçların kıymetleri bilinmiyor

Astrolojide bazı burçlar, ilişkilerde verdikleri değeri karşılıksız bırakmayacak bir denge arar. Ancak bazı erkek burçları, içten bağlılıklarına rağmen çoğu zaman anlaşılmayan, geri planda bırakılan veya hak ettikleri değeri göremeyen taraf olur. Ya fazlasıyla empati yaparlar ya da karşı tarafın önceliği olmayı istemekten çekinirler. İşte, sevgisini gösterdiği halde hak ettiği karşılığı alamayan 4 erkek burcu…

YENGEÇ BURCU

Yengeç erkeği sevdi mi tam sever, duygularını gizlemeden verir, bağ kurar, sahiplenir. Ancak onun bu yoğun duygusal ilgisi çoğu zaman hafife alınır veya “fazla” bulunur. Sevdiği insanı ailesi gibi görür ama karşılığında aynı samimiyeti bulamayınca içine kapanır. Duygusal emeği çoğu zaman görünmez olur. Kırıldığında susar ama içten içe parçalanır.

BOĞA BURCU

Sadık, sabırlı ve güvenilir Boğa erkeği ilişkide huzur ve istikrar arar. Sevdiği kişiye güven inşa eder, maddi manevi emek verir. Ancak bu sakin tavırları, bazen onun fedakârlıklarının yeterince fark edilmemesine neden olur. Sessizce çok şey yapar ama takdir bekler. Değeri geç anlaşılanlardandır.

BAŞAK BURCU

Detaycı, düşünceli ve sorumluluk sahibi Başak erkeği, sevdiklerine hizmet etmeyi sevgisinin göstergesi olarak görür. Küçük şeyleri düşünür, planlar, sorunları çözmek için uğraşır. Ama bu “arka planda” kalan emeği, çoğu zaman romantik bir davranış olarak algılanmaz. Kendini açıkça ifade etmediği için değeri fark edilmeden geçebilir. Sonunda, karşılık göremediğini düşündüğünde mesafe koyar.

KOVA BURCU

Kova erkeği duygularını klasik yollarla ifade etmese de sevdiği kişiye büyük özgürlük, saygı ve düşünsel destek sunar. Onun sevgisi kelimelerle değil, davranışlarla gelir. Ancak bu farklı sevgi dili çoğu zaman yanlış anlaşılır ya da yeterince “duygusal” bulunmaz. O da içten içe kırılır, kendini anlatamadığını düşünür. Değer verdiği ilişkide bile yalnız kalabilir.